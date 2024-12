Lanazione.it - Firenze e la speculazione immobiliare: il comitato Salviamo Firenze in difesa della cittadinanza

Il futuro di fondi e immobili che insistono sul 'crinale produttivo' di Novoli, la "2" che incamera da decenni luoghi strategici come tribunale, multisala, servizi d’ogni genere (collegati dalla tramvia con il centro) e soprattutto università, è al centro del dibattito. Il destino dell’enorme palazzo di Agraria alle Cascine, se la facoltà verrà spostata, e quello delle vecchie scuderie dell’ippodromo sono in discussione. Massimo Torelli, portavoce del', sottolinea come l'asse Libertà-Indipendenza sia già vissuto meno dai fiorentini e rischi di essere ulteriormente stravolto. Ilriflette sulladel futuro, dei suoi spazi dal destino ancora da scrivere e di come potrebbero essere tutelati o ripensati "in favorefiorentina", attraverso "un’azione politica volta a bloccare tutto ciò che ancora non è stato concessionato".