Zonawrestling.net - Fa’ la tua scelta – WWE Survivor Series 2024

Leggi su Zonawrestling.net

CM PUNK vs ROMAN REIGNSOvviamente il match verteva sulla rivalità tra il Team Originale ed il fronte guidato dal nuovo Tribal Chief.Ma da quando CM Punk è stato annunciato come ultimo membro della squadra di Roman Reigns, la scena è totalmente cambiata.Entrambi figliocci di Paul Heyman e questo sarà un particolare da tenere in considerazione per l’immediato futuro, conflitto d’interessi.Gli screzi tra Roman e Punk all’interno della gabbia d’attesa per poi ritrovare l’equilibrio durante i Wargames.5Vs5 che è passato quasi in secondo piano per concentrarci sul duo sopraccitato.Le parole di Punk sussurrate ad Heyman nel post match, le parole del wrestler di Chicago a Raw, e i pensieri futuri di RR.Tante sono le domande, i punti interrogativi da sciogliere, ma quel che abbiamo visto aha tutta l’aria di un’anteprima in vista del 2025, e del shakeup previsto per Gennaio.