F1 oggi in tv GP Abu Dhabi 2024 | orario gara streaming programma Sky e TV8

, domenica 8 dicembre, andrà in scena il GP di Abu, ultimo appuntamento del Mondialedi F1. Sul tracciato di Yas Marina, assisteremo a unain cui la gestione delle gomme sarà fondamentale, più del solito. Si correrà in sessione serale e la problematica del graining potrebbe riguardare diverse squadre, in considerazione del layout.La Ferrari deve sperare in un miracolo sportivo per riuscire a portare a casa il titolo costruttori. Fino a questo momento, tutto o quasi è andato storto alla scuderia di Maranello. Se si pensa a quanto è accaduto con Charles Leclerc, la situazione è davvero complicata. Il monegasco è stato, infatti, prima penalizzato di 10 posizioni in griglia per la sostituzione del pacco batterie e poi gli è stato tolto il tempo nel corso delle qualifiche per essere andato oltre i limiti della pista.