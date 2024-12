Thesocialpost.it - Dorme dentro un cassonetto e finisce in discarica: si sveglia appena in tempo per salvarsi

Leggi su Thesocialpost.it

Un giovane senzatetto poco più che ventenne ha rischiato la vita dopo essersi adntato in unper la plastica a Verona, cercando riparo dal freddo. Intorno alle 7 del mattino, è stato scaraventato nel compattatore durante la raccolta dei rifiuti e trasportato fino alladell’Amia. Solo per fortuna il macchinario non lo ha schiacciato.Il ragazzo, straniero e che non parla italiano, si èto in preda al panico quando è stato depositato sulla montagna di plastica. Da lì, avrebbe rischiato di finire nel tritarifiuti. “Ci siamo subito preoccupati di soccorrerlo. Dal panico siamo passati alla felicità quando abbiamo visto che non aveva lesioni gravi”, hanno raccontato i due netturbini presenti sul compattatore. Nonostante un polso rotto e alcune contusioni, il giovane ha rifiutato inizialmente di andare in ospedale, ma è stato poi accompagnato per accertamenti.