Ilrestodelcarlino.it - Dep Art ancora fermo al palo. L’ex deposito ancora coi ponteggi

Il Dep Art di Grottammare, che si trova nel parcheggio della stazione ferroviaria, danneggiato dall’evento sismico del 30 ottobre del 2016, fu messo in sicurezza dal Comune condi legno, investendo ben 11 mila euro. La struttura è di proprietà delle Ferrovie e l’Amministrazione comunale lo utilizzava in virtù di un contratto di locazione destinandola a centro polifunzionale, che nasce, appunto, dalla riqualificazione di un ex spazio di rimessaggio delle Ferrovie dello Stato. Un punto d’incontro teso a promuovere la socializzazione anche intergenerazionale e la condivisione di interessi e di attività culturali. La finalità del centro è quella di rispondere alla domanda di spazi predisporti ad accogliere nel tempo libero adolescenti e giovani, offrendo loro la possibilità di presentare progetti di autogestione regolamentato della struttura e di tutto il materiale che essa mette a disposizione dell’utenza.