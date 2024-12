Lanazione.it - Cartoleria il Birillo celebra 30 anni: da negozio storico a e-commerce innovativo

"Dopo 30è cambiato tutto, dal modo di comprare alla funzione sociale del." Oggi è veramente difficile andare avanti, ma io penso sempre positivo e per questo, da pochi giorni, ho aperto il mio e-". Lailsi sta avvicinando a un avvenimento importante. Martedì, infatti, festeggerà i suoi 30di attività: un compleanno particolarmente sentito dal suo proprietario, Luca Ravagni che "per una pazzia" il 10 dicembre del 1994 decise di aprire i battenti di unla cui storia si è legata a doppio filo con quella del lungomare pisano. Dopo una riapertura nel 2004 nella sede attuale in via Pietro Moriconi 41 e l’inaugurazione di un secondoa Tirrenia, oggi ilnon è soltanto uno dei locali più vecchi di Marina di Pisa, ma un vero simbolo e punto di riferimento del litorale.