Cartelle esattoriali come pagarle per i residenti all'estero: Guida

Chi risiedee riceve delledall’Agenzia delle Entrate – Riscossione può effettuare il pagamento seguendo modalità semplici e accessibili. Le opzioni includono l’utilizzo di PagoPA, il servizio online Paga Online o il bonifico bancario internazionale. In questaesploreremo le soluzioni disponibili,utilizzarle al meglio e dove trovare informazioni utili per procedere senza intoppi. Utilizzare il servizio PagoPA e i canali online Il sistema PagoPA rappresenta una delle modalità più pratiche per il pagamento delle, anche d. Il modulo PagoPA, allegato alla cartella ricevuta, permette di effettuare il versamento accedendo al sito dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione o tramite l’app Equiclick. Inoltre, si possono sfruttare i canali telematici di Poste Italiane, delle banche e degli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) che aderiscono al nodo PagoPA.