.com - Calendario pagamento pensioni 2025: ecco date per poste e banca e i ritardi di gennaio

Leggi su .com

L’Inps, nel, non solo rafforzerà la sua presenza digitale attraverso una strategia di comunicazione social più diretta ed efficace, ma ha anche pubblicato ilufficiale dei pagamenti delle. Un’iniziativa che mira a garantire trasparenza e puntualità per milioni di pensionati italiani. In questo articolo analizzeremo le novità sul fronte digitale dell’Istituto e forniremo ildettagliato dei giorni di accredito delle, con particolare attenzione alleinfluenzate da festività e giorni non lavorativi come ad esempio quelli di.Inps: Nuove strategie social e servizi dedicatiL’Inps (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale) continua a innovare, migliorando la propria comunicazione digitale con l’obiettivo di offrire ai cittadini informazioni chiare, complete e facilmente accessibili.