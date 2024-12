Gossipnews.tv - Bianca Balti Shock: La Coraggiosa Scelta!

senza filtri: ha fatto unamolto. Ecco che cosa è accaduto!continua a raccontare il suo percorso di guarigione, mettendo in luce forza e autenticità. La modella, che nei mesi scorsi ha condiviso con il pubblico la sua diagnosi di tumore, sarà protagonista di un servizio speciale a Le Iene. Attraverso i social,aggiorna costantemente i suoi follower, che la supportano con affetto e ammirazione, anche se non mancano le critiche.L’inviato Nicolò De Devitiis ha raggiuntoa Los Angeles per trascorrere due giorni con lei e raccontare da vicino la sua nuova quotidianità. Tra chemioterapie e momenti di leggerezza, la modella ha aperto le porte della sua vita senza filtri. In alcune immagini,si è mostrata con una bandana rossa o senza parrucca, mostrando il suo coraggio nel vivere apertamente la realtà della malattia.