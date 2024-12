Ilfattoquotidiano.it - Bertinotti a La7: “Macron? Arrogante e presuntuoso, il suo è stato quasi un colpo di Stato”. Botta e risposta con Alessandra Sardoni

“Francia e Germania stanno franando, a dimostrazione del fatto che le ingegnerie istituzionali non contano niente quando c’è una crisi sociale. Se tu non hai più consenso popolare, puoi metterci sopra tutte le architetture che vuoi, puoi persino esserecon la sua presunzione e la sua arroganza, ma non ce la fai lo stesso. Un edificio, se crollano le fondamenta, puoi anche abbellirle con il 110%, ma crolla lo stesso”. Così a In altre parole (La7) Fausto, ex leader del Pci e poi di Rifondazione comunista, commenta la crisi in Francia, rendendosi protagonista di un breve battibecco con la giornalista.“Ma per quanti anni – spiega– i francesi ci hanno raccontato con solennità che noi politicamente eravamo un paese di straccioni perché c’era il parlamentarismo e cambiavamo il governo ogni 3 mesi, mentre loro e i tedeschi avevano sistemi politici che garantivano la stabilità? La verità è che c’è una grande crisi della politica.