Ancora guai per Sinner, ma stavolta è in buona compagnia

Non c’è pace per: ha colpitouna volta.Sbagliava chi credeva che al suo ritorno in campo si sarebbe ammorbidito e avrebbe messo da parte i social network. Sembra, al contrario, che Nick Kyrgios sia carico come non mai, pronto a fare carne da macello di tutti i suoi avversari. Non tanto servendosi di racchetta e pallina, quanto piuttosto ferendoli con le parole.per, maè in(LaPresse) – Ilveggente.itCosa che cerca di fare, da ormai svariati mesi a questa parte, con Jannik. Dal giorno in cui si è diffusa la notizia della positività del numero 1 al mondo al Clostebol, il bad boy australiano è stato un fiume in piena. Ha detto in tutte le salse possibili e immaginabili di non credere alla sua innocenza e al fatto, confermato anche dall’Itia, che sia del tutto estraneo ai fatti.