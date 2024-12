Zonawrestling.net - WWE NXT Deadline 2024 – Preview

Leggi su Zonawrestling.net

Buongiorno a tutti amici di Zona Wrestling e benvenuti ad una nuovaqui sulle nostre pagine. E’ ora di dare spazio a NXT, che torna con un nuovo Premium Live Event, parlo diche si terrà dal Minneapolis Armory di Minneapolis, Minnesota. Non perdiamo tempo quindi e partiamo subito.IiTAG TEAM MATCHAxiom & Nathan Frazer (c) vs No Quarter Catch Crew for the WWE NXT Tag Team Championship Axiom e Nathan Frazer metteranno in palio i loro NXT Tag Team Title conto i No Quarter Catch Crew. Credo che sarà un match molto tecnico anche se difficilmente vedo una possibile vittoria per gli sfidanti. I campioni hanno tutto un altro status e credo che saranno loro a uscirne ancora campioni anche forse senza troppa difficoltà. Borne e Heights sono due ottime superstar ma la loro scelta mi desta anche qualche piccolo dubbio.