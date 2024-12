Quifinanza.it - Tonno in scatola sequestrato, 20 tonnellate erano pronte a finire sugli scaffali a Natale

Un’importante operazione congiunta ha portato al sequestro di 20dipinna gialla in, destinate al mercato italiano proprio in vista del periodo natalizio. Il carico, del valore di 250.000 euro, proveniva dal Senegal ed è stato intercettato al porto di La Spezia grazie a un’indagine informatica. Il sequestro ha messo in luce irregolarità gravi, tra cui la mancanza di tracciabilità, una violazione delle normative europee sul commercio di prodotti ittici.Carico sospetto dial porto di La Spezia: come è stato scopertoIl sequestro è avvenuto dopo una segnalazione da parte di organi competenti che monitorano l’afflusso di prodotti ittici nel mercato europeo, specialmente in vista delle festività natalizie, quando la domanda diaumenta. Le autorità italiane hanno utilizzato un sofisticato sistema di monitoraggio informatico, in grado di tracciare la merce in tempo reale.