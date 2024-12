Gqitalia.it - Tanqueray No. TEN e Alessi di nuovo insieme per una Limited Edition da sogno

Uno speciale set da cocktail in edizione limitata custodito in un’elegante box che include una bottiglia diNo. TEN e, che ha realizzato per l’occasione gli strumenti del mestiere: uno shaker Parisienne, uno Stirrer e l’iconico Quadri Combo Jigger ispirato da Oscar Quagliarini e disegnato da Giulio Iachetti. Il tutto rifinito in un’esclusiva tonalità rame, che riprende le cromie dei dettagli della bottigliaNo. TEN, a loro volta ispirati al metallo dell’alambicco ancora oggi utilizzato per realizzare questo prestigioso distillato.No. TEN eraccontano a due voci l’arte del processo della miscelazione, quando la tecnica cede il passo all’arte.No. TEN è stato creato proprio con questa filosofia: distillato con pompelmo fresco, agrumi esotici ed un blend unico di botaniche, ha ispirato gli esperti della mixology ad elevare il livello della loro arte, trasformando ogni sorso in un momento di creatività ed eleganza.