Iltempo.it - Spunta l'ipotesi della polmonite da Mycoplasma: cosa si sa della malattia misteriosa

Leggi su Iltempo.it

C'è grande incertezza sull'origineX', lache in Congo sta provocando morti e che come sintomi ha febbre, mal di testa, mal di gola, tosse, difficoltà respiratorie e anemia. La comunità mondiale, segnata dalla pandemia da Covid, è in allerta e non dimentica come anche allora tutto partì da un virus di cui si sapeva poco. L'Organizzazione mondialesanità (Oms) ha fatto il puntosituazione e ha annunciato di aver inviato un team di esperti per indagare. Intanto, Paul Hunter, professore di Medicina presso l'Uea, University of East Anglia, ha avanzato una nuova. "Sappiamo ancora molto poco a riguardo, a parte il fatto che finora sono state segnalate 376 persone colpite e 79 decedute. Lasembra essere prevalentemente un'infezione respiratoria con sintomi tra cui febbre, mal di testa, congestione nasale, tosse, difficoltà respiratorie e anemia", ha spiegato l'esperto in un'intervista al Science Media Centre britannico.