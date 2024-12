Lapresse.it - Siria, i ribelli hanno preso la città di Daraa e puntano su Damasco

La situazione della sicurezza in“continua a essere volatile e imprevedibile, con scontri attivi tra gruppi armati in tutto il Paese”. Per questo motivo il Dipartimento di Stato “esorta i cittadini statunitensi a lasciare laora, mentre arestano disponibili opzioni commerciali. I cittadini statunitensi che scelgono di non lasciare lao non sono in grado di farlo dovrebbero preparare piani di emergenza per situazioni di emergenza ed essere pronti a rifugiarsi sul posto per lunghi periodi. L’aeroporto internazionale di Aleppo è chiuso”. E’ quanto si legge sul sito dell’Ambasciata degli Stati Uniti in.Iprendono il controllo delladiI gruppi di opposizioneniil controllo di oltre l’80% della provincia di, dove sono avanzate in decine di paesi, villaggi e, tra cui Base Al-Harir Town, Nawa City, Inkhil City e Mahja Town, dopo che le forze del regime si sono ritirate dai posti di blocco e dai quartieri generali militari e sono state assediate aAl-Balad e nelledi Ezrae‘ e Al-Sanmin.