Lanazione.it - Siena, il Natale al Palazzo delle Papesse tra visite guidate e degustazioni

, 7 dicembre 2024 - Super days cone laboratori, ma anche brunch,di tisane e tè dal mondo, cioccolate e vin brulé nella corte, apericena e djset immersi nell’arte di Julio Le Parc. Domenica 22 dicembre il concerto diitinerante nelle sale delcon gli Unconventional Singers e da gennaio lezioni di yoga e arte nelle sale dello storicocapolavoro dellaumanistica. L’inverno disi tinge dei colori della mostra “Julio Le Parc. The discover of perception” grazie al calendario di iniziative messe a punto da Opera Laboratori. Un programma di iniziative per riscaldare le fredde giornate invernali e rendere sempre più accessibile a tutti lo storiconel cuore di. Continuano i Super days cone laboratori aperti a tutti durante le giornate di: domenica 8 dicembre, sabato 14 dicembre, venerdì 20 dicembre, sabato 28 dicembre e domenica 5 gennaio.