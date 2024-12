Terzotemponapoli.com - Pastore: “Il Napoli sta pianificando tutto..”

Giuseppe, è intervenuto a Cronache di Spogliatoio. Di seguito le sue dichiarazioni:“Il piano di Conte era di mettere le riserve perché la stessa squadra poi voleva incontrarla con i titolari freschi. Le ultime vincitrici dello Scudetto sono uscite agli ottavi, ildi Spalletti con la Cremonese ai rigori e l’Inter di Inzaghi con il Bologna. Poi dopo l’eliminazione si può andare in tv e dire ‘avete visto?’ non abbiamo la rosa per competere, ‘quale scudetto?’, ‘vedete cosa succede a furia di dire vinciamo?’. La Lazio ha tutti i giocatori in ritmo partita, giocano tutti tra campionato ed Europa, l’unico era Hysaj fuori lista, ma Baroni coinvolge 19 elementi della rosa e conquista un quarto forse con l’Inter. Squadra migliore o più forte? La più forte è l’Inter, lo dice l’ultimo campionato, ma vince quella migliore.