Orobicamente e comune: impegno condiviso per la cura delle mura venete

Bergamo. Pulizia,e manutenzione. Questi gli obiettivi della nuova convenzione triennale stipulata tra ildi Bergamo e Orobicambiente. L’accordo è stato firmato nella mattinata di venerdì 6 dicembre, e prevede che, per i prossimi tre anni, l’associazione bergamasca prosegua i suoi interventi di rimozione della vegetazione infestante e manutenzione del sito Unesco.“Il patto che oggi abbiamo rinnovato con loro per i prossimi tre anni, e in continuità con le precedenti amministrazioni, è per noi essenziale anche perché gli interventi che i volontari è portata avanti con grande professionalità, precisione e delicatezza” spiega l’assessore Ferruccio Rota. Rispetto agli anni precedenti, ilha deciso di incrementare il finanziamento annuale per l’organizzazioneattività volontarie, aumentando la somma da 20 mila a 30 mila euro, riconoscendo il fondamentale contributo dell’associazione volontaria, che ogni anno si impegna attivamente sul territorio con il supporto di 34 volontari che dedicano annualmente tra le circa 8mila ore di lavoro.