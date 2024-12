Ilnapolista.it - Napoli-Lazio, le probabili: Conte ritorna all’11 titolare, Baroni può contare sul ritorno di Nuno Tavares (Sky)

Domani alle 20:45 si gioca, remake della partita di Coppa Italia. Questa volta si gioca al Maradona evorrà certamente vendicare la sconfitta subita in Coppa e proseguire il cammino verso il sogno proibito. Per questo motivoin campo la formazione tipo. Secondo Sky Sport, infatti, in porta torna Meret difeso da Rrahmani e Buongiorno. Sugli esterni Di Lorenzo e Olivera. In mezzo il trio Anguissa, Lobotka e McTominay. A guidare l’attacco Lukaku supportato da Politano e Kvaratskhelia. Ancheschiera i titolari. In camponoe Dia.Leggi anche: Ilsaluta la Coppa Italia. Dubitiamo chene faccia un drammaLeformazioni di(4-3-3, la probabile formazione): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia.