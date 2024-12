Liberoquotidiano.it - La figuraccia in tv di Landini: ecco che cosa ha firmato, smascherato in diretta

È troppo nervoso Mauriziodi fronte ad argomenti che non digerisce. La polemica sulle sue parole inneggianti alla «rivolta sociale» e anche l'incoerenza della Cgil sui contratti firmati con prestazioni retribuite con meno di 9 euro l'ora sono questioni difficili da spiegare di fronte ai giornalisti. Nel primo caso tenta di superare l'ostacolo rivendicando le sue affermazioni pur tentando di minimizzarne la portata; nel secondo non sa proprio come rispondere. Sulla «rivolta sociale», il leader della Cgil si è dovuto arrampicare sugli specchi a Tg2 Post condotto da Manuela Moreno, la sera dello sciopero generale. Ospite con lui, assieme a Pierpaolo Bombardieri della Uil e al direttore del Foglio Claudio Cerasa, c'era Rita Lofano, direttrice dell'Agenzia giornalistica Italia (Agi), che con la consueta cordialità ha chiesto ase anche lui non debba essere più cauto nell'uso delle parole, come spesso si chiede ai leader politici, per evitare che «si getti benzina sul fuoco».