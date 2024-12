Metropolitanmagazine.it - Jessica e Clarissa intervengono su Lulù e Bortuzzo: “Vogliamo far chiarezza”

Selassié, dopo giorni di silenzio, hanno deciso di dire la loro su quanto accaduto a loro sorella, ora costretta a vivere col braccialetto elettronico dopo essere stata denunciata da Manuel.Dopo che l’ex gieffina ha commentato la vicenda, oggi arriva il commento delle due sorelle(tutte e tre hanno partecipato insieme al Grande Fratello che ha visto poi la vittoria di). Col profilo Instagram di, le due hanno espresso pieno sostegno verso la sorella. In una serie di storie si legge:“Abbiamo deciso di prenderci un paio di giorni per incanalare tutto ciò che stiamo vivendo e, finalmente con affetto e stima per tutti coloro che ci seguono ormai da anni e ci supportano,fare. Per prima cosa, ci teniamo a rassicurare tutti coloro che sono preoccupati:sta bene.