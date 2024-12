Quotidiano.net - Italia in allerta per malattia sconosciuta in Congo: oltre 70 morti

L’alza il livello di attenzione sullache ha portato a70 decessi in, nella regione di Panzi, a circa 700 chilometri a sud-est di Kinshasa. Con una lettera inviata dal ministero della Salute, si chiede agli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del ministero della Salute, "di fare attenzione su tutti i punti di ingresso, in particolare per i voli diretti provenienti dal Paese". Le autorità locali in stretta collaborazione con quelle internazionali "stanno lavorando per verificare la situazione e fornire una risposta rapida ed efficace a questo nuovo focolaio epidemico che sta colpendo il Paese" già duramente provato dall’epidemia di Mpox. l’Oms: "Si sta studiando come possibile causa un agente patogeno respiratorio come l’influenza o il Covid-19, insieme a malaria, morbillo e altre malattie".