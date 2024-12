Agendaitaliana.it - Il misterioso livido del Papa: ecco cosa si è fatto

Leggi su Agendaitaliana.it

Ilcompare in pubblico con un vistosoin viso:gli è successo, l’incidente domestico che non ti aspetti. Nella giornata di venerdì,Francesco si è presentato in pubblico con un vistososul collo e un cerotto ben evidente, suscitando curiosità e preoccupazione tra i fedeli e gli osservatori. La spiegazione ufficiale è arrivata direttamente dalla Sala Stampa Vaticana: si è trattato di un banale incidente domestico. Il vistosodelgli è successo Secondo il portavoce del Vaticano, Matteo Bruni, il Pontefice ha riportato l’ematoma e la contusione dopo aver battuto il mento contro un comodino. Bruni ha rassicurato sulla salute di Bergoglio, specificando che si tratta di una lesione superficiale che non desta alcuna preoccupazione. La cerimonia del Concistoro non si ferma Nonostante l’infortunio, ilnon ha mancato ai suoi impegni, presiedendo le celebrazioni del Concistoro per la creazione di 21 nuovi cardinali nella Basilica di San Pietro.