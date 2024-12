Sport.quotidiano.net - Giovanili biancazzurre. Primavera sul campo del Renate dopo 2 ko

È una fase della stagione molto particolare per la Spal, che a causa dell’emergenza continua che coinvolge la squadra di Dossena ultimamente è costretta a rinunciare a diversi giocatori importanti. Per definizione, la selezionerappresenta il serbatoio della prima squadra (nella foto Contè), e naturalmente la convocazione in serie C è motivo di orgoglio per un ragazzo che aspira diventare un professionista, però è chiaro che i risultati della squadra di Pedriali ne risentano. Nessun problema comunque in casa Spal, dove si fa di necessità virtù. Ela sconfitta a testa alta rimediata in Coppa Italia suldella Juventus, i biancazzurri si apprestano a disputare un altro match in trasferta. Stavolta di campionato, oggi alle 14,30 suldelche occupa il quinto posto in classifica a +2 sulla Spal.