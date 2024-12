Ilrestodelcarlino.it - Giannelli brilla in SuperLega: 12 punti contro Monza, secondo miglior bottino storico

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

È il momento degli alzatori bomber. Nell’ultimo turno ha fatto scalpore la prova ultra prolifica di, regista di Perugia che ha segnato la bellezza di 12. Il capitano dei campioni d’Italia ha così realizzato ilper un palleggiatore in una singola partita nella storia dellao A1 dall’ingresso del Rally Point System. Il record è detenuto da Javier Gonzalez: il palleggiatore cubano, nella stagione 2009/2010, scrisse il suo nome sul tabellino per 13 volte con la maglia di Vibo. Nemmeno un mese fa, nel successo 3-0 di Civitanova su Piacenza, era stato invece il baby Boninfante ad impazzare. Il 2004 ne aveva messi 9 e avevamo scritto che forse aveva ritoccato il record nel ruolo per un atleta della Lube. La Lega Pallavolo Serie A ci è venuta infornendoci la classifica completa relativa a questa curiosità e in verità Mattia risultaper un soffio.