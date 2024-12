Oasport.it - F1, Max Verstappen: “Avrei dovuto essere in prima fila, domani l’obiettivo è il podio”

Maxha chiuso in quinta posizione le qualifiche per il Gran Premio di Abu Dhabi 2024, ultimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. L’olandese della Red Bull non è stato impeccabile nel Q3, commettendo un errore nel suo primo tentativo (con un salvataggio clamoroso in uscita dall’ultima curva) e non migliorandosi nel secondo.“L’avantreno andava meglio, quindi è stato un giorno un po’ più positivo. Ma il bilanciamento che abbiamo è limitante in piste come questa.ino qualcosa del genere, ma non è comunque male. So che se risolveremo i nostri problemi, guadagneremo molto tempo sul giro. Dobbiamo quindi lavorare su questo aspetto per il prossimo anno. Se riusciremo a risolvere questo problema, sono sicuro che avremo una buona macchina nel 2025“, dichiara il quattro volte iridato.