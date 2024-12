Ilfattoquotidiano.it - Emis Killa come Bob Dylan, un concerto senza cellulari prima di Sanremo 2025. Poi tranquillizza i fan: “Nessuno vi sequestra i telefoni. Easy”

“No Phone Party” è lo slogan cheha deciso di adottare per ilunico previsto il 15 dicembre al Fabrique di Milano. Il rapper, infatti, per scaldare i motori in vista della partecipazione al prossimo Festival di, ha deciso di lanciarsi in uno show che prevede il divieto assoluto di riprese con il cellulare. O almeno questa è l’intenzione e l’augurio che l’artista si fa. Un po’Bobche ili ha vietati per davvero nell’ultimo tour nei teatri. Il rapper però – a qualche ora dall’annuncio last minute – con un pizzico di ironia è tornato sull’argomento con una story su Instagram: “Comunque giusto perché tutti me lo state chiedendovi“.Durante i suoi concerti,ha spesso richiamato i fan per l’uso eccessivo dei, invitandoli a godersi lo show invece di distrarsi “perdendo il vero divertimento che si prova al live del proprio artista preferito”.