Crescita della domanda di mutui in Lombardia del 17% | scenari futuri e impatto economico

Da gennaio a ottobre ladiinè cresciuta del 17%. L’importo medio richiesto è salito del 4%. E, stando ai dati dell’Agenzia delle Entrate, nel secondo trimestre dell’anno le compravendite di abitazioni hanno registrato un incremento dell’1,5% rispetto allo stesso periodo del 2023. "Il ciclosta rallentando, per non dire che siamo in recessione" frena Andrea Monticini, professore di econometria finanziaria dell’Università Cattolica. Qualidobbiamo aspettarci per il nuovo anno? "Dobbiamo valutare tutti gli elementi per avere un’analisi attendibile. I tassi sul costo del denaro continueranno a scendere per cui ladipuò crescere. Tuttavia è in corso un rallentamento marcato del ciclo: in questo contesto, senza un reddito stabile, non so quanto le famiglie possano sostenere le rate dei, seppur più basse per effetto del tagliBanca centrale europea".