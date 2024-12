Quotidiano.net - Aumentano i voli in continuità territoriale tra Sardegna e Penisola

Aumenta il numero diintra lae laoperati da diversi vettori. Lo annuncia l'assessorato regionale dei Trasporti dopo aver presentato al ministero dei Trasporti e all'Enac uno studio dettagliato sui livelli della domanda che ha dimostrato una crescita rilevante rispetto ai dati considerati nel decreto ministeriale del 2021, in piena emergenza Covid, che sta alla base del dimensionamento dei servizi minimi. I nuovisaranno aggiunti in maniera strutturale, e quindi non a discrezione dei vettori, su tutte le rotte inda e per la. Secondo l'assessorato, "questi incrementi permetteranno di rispondere in maniera più efficace all'attuale richiesta di domanda." Tra le principali novità, spicca la richiesta di un nuovo operativo da Alghero a Milano Linate, servito da Ita Airways, a cui è stato chiesto di anticipare sensibilmente il primo volo dal Riviera del Corallo in maniera tale da permettere ai passeggeri di sfruttare al meglio la giornata, oltre a un rientro serale ritardato.