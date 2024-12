Iodonna.it - Un nuovo studio pubblicato sulla rivista Scientific Reports divide i proprietari di animali domestici in tre categorie: la più diffusa è quella del "genitore" che conside il suo cane come uno pseudo-bambino, a tutti gli effetti

Ilnon è più il migliore amico dell’uomo, compagno fedele e alleato per la vita. È nostro figlio, da viziare in ogni modo. Lo racconta, autodenunciandosila prima “mamma di” della nutrita schiera, la giornalista Charlotte Cripps in un articolo del The Independent. Raccontando il fenomeno della genitorialità nei confronti dei cani, si chiede se, forse, non siamo andati troppo oltre. Papa Francesco: «Le case si riempiono di cani e gatti, ma si svuotano di figli» X Leggi anche › “Perché ho scelto di avere un(e non un)”.