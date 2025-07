La protezione a scacchiera dell' Ucraina

La "conferenza per la ricostruzione" dell'Ucraina che si √® appena conclusa a Roma ha un nome fuorviante. Nel pieno della guerra, con raid di missili russi su Kiev senza precedenti, si pu√≤ pensare di ricostruire le parti del Paese sotto controllo russo o ancora sotto attacco? Quale azienda di costruzioni o infrastrutture privata europea penserebbe realmente di investire su un'impresa del genere? Qualcosa, quindi, non torna. Il senso della conferenza, arrivata alla sua quarta edizione, √® un altro ed √® duplice. Il primo, pi√Ļ immediato e politico, √® creare un'occasione istituzionale di alto livello per i leader europei per impegnarsi ufficialmente in aiuti pi√Ļ o meno congiunti, finanziari e militari. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it ¬© Ilgiornale.it - La protezione a scacchiera dell'Ucraina

