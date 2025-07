Grok sbarca anche al Pentagono. La startup di Elon Musk xAI ha infatti annunciato di aver stipulato un contratto da 200 milioni di dollari con il Dipartimento della difesa per fornire il suo chatbot alle autorità federali, statali e locali. Grok for Government, questo il nome della nuova suite di prodotti, includerà applicazioni sanitarie, scientifiche e in materia di sicurezza, ma anche in campo militare. Il Chief Digital and Artificial Intelligence Office ha aggiunto che ulteriori collaborazioni coinvolgeranno le principali aziende rivali di xAI, ovvero OpenAI, Anthropic, Microsoft e Google. «L’adozione dell’IA sta trasformando la capacità del Dipartimento di mantenere il vantaggio strategico sugli avversari», ha sottolineato il direttore Doug Metty in una nota. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Grok for Government, xAI annuncia un accordo con il Pentagono