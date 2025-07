Sinner vince Wimbledon | Baggio e Materazzi esultano al match point | VIDEO

Roberto Baggio e Marco Materazzi hanno seguito, dagli USA, l'impresa di Jannik Sinner nel Torneo di Wimbledon in finale contro Carlos Alcaraz. Roberto Baggio e Marco Materazzi hanno assistito alla finale del Torneo di Wimbledon di tennis tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz direttamente dagli Stati Uniti d'America. I due hanno guardato la partita in tv con il 'Divin Codino' in religioso silenzio prima del match point dell'altoatesino. Guarda il video.

In questa notizia si parla di: sinner - wimbledon - baggio - materazzi

Stima reciproca, Roby tifoso di Jannik: semplicemente due tra gli sportivi italiani più forti della nostra storia Mentre Jan era impegnato sul Centrale di Wimbledon, Roberto Baggio lo seguiva dagli Stati Uniti in attesa della finale del Mondiale per Club. Al p Vai su Facebook

