Superwood | il Legno che supera l’acciaio

Nelle profondità di un laboratorio del Maryland, la natura ha trovato un nuovo interprete. Liangbing Hu, scienziato dei materiali dell’ Università del Maryland, ha trasformato il legno comune in un materiale più resistente dell’acciaio attraverso un processo che prevede la bollitura del legno in una miscela di idrossido di sodio e solfito di sodio. Un processo che sembra quasi alchemico, dove trucioli di legno vengono trasformati in un materiale dalle proprietà straordinarie. Il Superwood non è semplicemente legno trattato: è la reinvenzione di uno dei materiali più antichi dell’umanità . Questo materiale innovativo promette di rivoluzionare il settore delle costruzioni grazie alla sua resistenza superiore del 50% rispetto all’acciaio, unita a leggerezza e sostenibilità . 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

