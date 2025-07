Balerdi Juventus in totale stand-by | il Marsiglia non apre alla cessione del difensore i possibili scenari per l’estate

Balerdi Juventus in totale stand-by: il Marsiglia non apre alla cessione del difensore argentino che piace molto a Tudor, i possibili scenari per l’estate. Leonardo Balerdi  resta uno dei nomi più caldi sulla lista dei desideri della Juventus  per rinforzare la difesa, ma l’operazione si conferma tutt’altro che semplice. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il difensore argentino del Marsiglia, classe 1999, è il profilo più gradito a Igor Tudor, che lo ha allenato proprio in Francia e ne conosce bene pregi e potenziale. Tuttavia, il club transalpino non ha mai mostrato segnali di apertura alla cessione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Balerdi Juventus in totale stand-by: il Marsiglia non apre alla cessione del difensore, i possibili scenari per l’estate

