Padova va di corsa | la grande occasione dell' estate per le due nuove linee tranviarie

Non c'è periodo dell'anno più adatto della stagione estiva per realizzare opere pubbliche: la chiusura delle scuole e l'esodo degli abitanti dei centri urbani verso località vacanziere, infatti, riduce drasticamente i volumi del traffico su strada, consentendo alle imprese di portare avanti i.

Play off quinto posto, Cisterna vince contro Padova e resta in corsa per le semifinali - Con grinta e in un match molto delicato, dopo due sconfitte consecutive, il Cisterna Volley torna a vincere e o fa davanti al proprio pubblico battendo al quinto set Sonepar Padova.

Calcio a 5, Feldi Eboli: Volpi in corsa per il primo posto, domani in campo a Padova - Tempo di lettura: 2 minuti Per una Feldi Eboli  ormai certa già da qualche giornata di partecipare ai Playoff Scudetto 2025, è importante tenere alte le motivazioni per arrivare al meglio della condizione fisica e mentale al momento clou della stagione.

Prevenzione e sport: una corsa che vale doppio. In occasione della prima edizione del Trofeo Dropexpress – Città di Paduli, il Centro Medico Delta ha offerto gratuitamente a tutti gli atleti partecipanti un test di analisi lipidomica, eseguibile anche al termi

Padova va di corsa: la grande occasione dell'estate per le due nuove linee tranviarie; Monselice si tinge di rosa: il 10 luglio l'arrivo della 5 tappa del Giro d'Italia Women e una città in festa per due giorni; Estate calda a Campodoro: inseguimenti, sequestri e alcol test da record.

Smile Run a Padova: oltre 25 mila euro donati dai runner della corsa ... - La seconda edizione di Smile Run, corsa non competitiva svoltasi oggi in Prato della Valle, ha visto la partecipazione di ...

Padova. Silvia Sommaggio, campionessa di corsa: «A 54 anni vi spiego ... - Infatti passata l'estate, avevo poi partecipato in ottobre alla 10 km della Venice Marathon.