Napoli abusi sessuali in un albergo nel centro | due indagati

Sono in corso indagini su una serie di abusi sessuali che sarebbero avvenuti in un albergo del centro di Napoli e che vedrebbero nella veste di presunte vittime e di presunti autori dipendenti della struttura. La Polizia di Stato coordinata dalla Procura di Napoli sta indagando su una serie di abusi sessuali che sarebbero avvenuti . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Napoli, abusi sessuali in un albergo nel centro: due indagati

In questa notizia si parla di: napoli - abusi - sessuali - albergo

Napoli. Scommesse illegali, abusi stradali e animali senza regole: stretta della Polizia Municipale - Prosegue senza sosta l’attività di controllo e repressione delle irregolarità da parte della Polizia Municipale di Napoli, impegnata in diverse operazioni nei quartieri cittadini in collaborazione con altri enti e forze dell’ordine.

Napoli. Abusi e irregolarità al ristorante “Diamanti del Mare”: cibo sequestrato e lavoratori in nero - Un’operazione congiunta della Polizia Locale ha portato alla luce gravi irregolarità in un esercizio di ristorazione situato nei pressi di via Sannazaro, gestito da due noti influencer attivi su TikTok.

Abusi su una dipendente Fs Security da parte di ultras del Napoli di ritorno da Torino - Tempo di lettura: < 1 minuto Un abuso nella stazione Porta Nuova di Torino nei confronti di una giovane dipendente Fs Security da parte degli ultrĂ del Napoli.

La proprietĂ dell'Hotel ha giĂ licenziato i due presunti autori degli abusi sessuali #Napoli #violenze Vai su X

#NAPOLI, #ULTIMORA - La proprietà dell’albergo, sempre secondo quanto è stato possibile apprendere, ha già notificato ai due indagati un provvedimento di licenziamento Vai su Facebook

Napoli, dipendenti di un hotel in centro denunciano abusi da parte di due superiori; Abusi sessuali in albergo: due indagati a Napoli; Napoli, dipendenti di un albergo del centro denunciano abusi sessuali da parte di colleghi: scatta l'inchiesta.

Abusi sessuali in hotel, due indagati - Due dipendenti della struttura hanno denunciato di aver subito minacce di ritorsioni da due superiori. Da ilroma.net

Abusi su due lavoratrici in un albergo del centro: licenziati due dipendenti - Inchiesta in corso dopo la denuncia delle donne vittime di violenze sessuali. Secondo napoli.repubblica.it