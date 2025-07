ASCOLTI TV 14 LUGLIO 2025 • Lunedì •. Gli ascolti tv di lunedì 14 luglio 2025 con tutti gli occhi puntati sui dati della Ruota della Fortuna e Paperissima Sprint. Ecco i dati di ieri. Gruppi R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x Tg1 Mattina Estate – x Tg1 – x UnoMattina Estate – x Camper in Viaggio – x Camper – x Tg1 + Economia – x + x L’Allieva – x + x Tg1 – x Pres. Estate in Diretta – x Estate in Diretta – x Reazione a Catena – x Reazione a Catena – x Tg1 – x TecheTeche Top Ten – x Noos: L’Avventura della Conoscenza – x Noos: L’Avventura della Conoscenza – x Noos: Viaggi Nella Natura – x Prima Pagina Tg5 – x Tg5 – x Morning News – x Morning News – x Forum (R) – x Tg5 – x Beautiful – x Forbidden Fruit – x La Forza di Una Donna – x Rosamunde Pilcher: Il Desiderio di Amy – x Caduta Libera Estate – x Caduta Libera Estate – x Tg5 – x La Ruota della Fortuna – x Battiti Live – x Battiti Live – x BL Aftershow + Tg5 – x + x BALLANDO CON LE STELLE 2025: TUTTI I SUPER VIP IN TRATTATIVA CON MILLY CARLUCCI Un Ciclone in Convento – x + x Tg2 – x Ritorno a Las Sabinas – x + x Tg2 Dossier – x Tg Sport – x Crociere di Nozze: Provenza – x Tg2 – x Tg2 Estate Con il Meglio di Costume – x Tg2 Medicina 33 – x Tour de France 10^ Tappa – x Tour all’Arrivo – x Tour Replay (17:55) – x Tg Sport – x The Rookie + Blue Bloods – x + x Tg2 – x Tg2 Post – x Elsbeth – x Elsbeth – x Hot Ones Italia + #nonsolomercato – x + x Chicago Med – x + x Law & Order: Special Victims Unit – x Law & Order: Special Victims Unit – x Studio Aperto – x Sport Mediaset – x Sport Mediaset Extra – x Paperissima Sprint – x Cornetto Extra Battiti – x I Griffin – x Magnum P. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - ASCOLTI TV 14 LUGLIO 2025: LA SUPER SFIDA TRA LA RUOTA DELLA FORTUNA E LE TECHE, POI BATTITI LIVE E NOOS