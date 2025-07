PlayStation lancia l’edizione 30° Anniversario di nuovo! | Ecco come prenotare PS5 Portal e DualSense prima che esauriscano

Grande notizia per i collezionisti e i fan di PlayStation: le¬† esclusive edizioni 30¬į Anniversario ¬†tornano disponibili per un periodo limitato! Dal¬† 29 settembre, potrete acquistare in Italia (in quantit√† estremamente ridotte): PS5 Digital Edition 30th Anniversary. PlayStation Portal 30th Anniversary. DualSense Wireless Controller 30th Anniversary. Si tratta di una¬† seconda opportunit√† ¬†per chi le aveva perse la prima volta, ma attenzione: saranno disponibili¬† solo fino a esaurimento scorte! Accesso prioritario per i membri PlayStation Plus. I giocatori con¬† PlayStation Plus ¬†potranno preordinare in¬† anticipo il 21 luglio dalle 10:00 ¬†su¬† PlayStation Direct. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

