Montesanto | commette usura nei confronti di una persona Arrestato dalla Polizia di Stato

L’uomo è stato sorpreso nei pressi dell’abitazione della vittima mentre minacciava nuovamente di ottenere denaro. A suo carico precedenti per estorsione e usura.. Nella serata di giovedì, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 37enne napoletano con precedenti di polizia per estorsione ed usura. In particolare, nei giorni scorsi, gli agenti del Commissariato Dante, hanno svolto una scrupolosa attivitĂ d’indagine nei confronti del prevenuto ed hanno accertato che lo stesso si era reso responsabile di diverse richieste estorsive ed usurarie nei confronti di una persona. Pertanto, nella serata di giovedì, gli operatori hanno individuato il 37enne nei pressi dell’abitazione della vittima dove si era presentato nuovamente pretendendo del denaro mediante minacce e lo hanno raggiunto e bloccato. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

