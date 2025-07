Quale futuro per Star Trek | Strange New Worlds?

La terza stagione di Star Trek: Strange New Worlds vedrà la luce il possimo 17 luglio sugli schermi di Paramont+ e, purtroppo, già sappiamo che chiuderà i battenti alla sua quinta stagione, composta da soli sei episodi. Una serie, questa, che per la sua collocazione temporale nel prime universe si pone immediatamente a ridosso della TOS, dove al comando dell’ USS Enterprise NCC 1701 troviamo l’iconico Christopher Pike, visto per la prima volta in “ Lo Zoo di Talos “. Star Trek: Strange New Worlds è, pertanto, da considerarsi non solo come uno spin off di Discovery ma, soprattutto, come una serie prequel. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Quale futuro per Star Trek: Strange New Worlds?

