Dicomano (Firenze), 15 luglio 2025 – Paura nella notte a Dicomano. Intorno a mezzanotte i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Borgo San Lorenzo, sono intervenuti nella frazione di Vicorati per l’incendio di un appartamento al piano terra di un edificio. Non appena arrivate le prime richieste di aiuto, sul posto sono state inviate due squadre dei vigili del fuoco. I pompieri hanno soccorso una donna di 50 anni, che è stata poi presa in carico dal personale sanitario del 118 intervenuto e trasportata in ospedale per controlli. Dopo i soccorsi alla donna i vigili del fuoco hanno proceduto a spegnere l’incendio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Paura nella notte: incendio in un appartamento, donna portata in ospedale

