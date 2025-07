Lo sgambetto di Bruxelles che rompe un equilibrio

Ci risiamo. Ogniqualvolta uno Stato membro e in particolare l'Italia osa sollevare il capo per tutelare il proprio interesse nazionale, ecco che dall'Antitrust europeo parte una lettera. Un richiamo, una nota «preoccupata», un invito «alla riflessione». Dietro il linguaggio apparentemente cortese delle diplomazie tecnocratiche, si cela l'ennesimo tentativo di sferzare l'autonomia decisionale di un Paese sovrano. Questa volta il bersaglio è il governo italiano, colpevole di aver esercitato il Golden Power in relazione all'Ops lanciata da Unicredit su Banco Bpm. Una vicenda che dovrebbe rientrare nell'alveo della legittima autodifesa economica di un Paese, ha invece generato l'ennesima interferenza da parte di Bruxelles. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Lo sgambetto di Bruxelles che rompe un equilibrio

