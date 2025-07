Tensione sui dazi | L’Ue spinge per il dialogo ma valuta contromisure Tajani negli Usa

ABBONATI A DAYITALIANEWS Tajani a Washington, Sefcovic: “Serve una soluzione negoziata”. Trump: “Basta rubare all’America”. Bruxelles, 15 luglio. L’Unione Europea ribadisce il suo impegno per una soluzione negoziata alla crisi sui dazi commerciali con gli Stati Uniti, ma al contempo non esclude contromisure nel caso in cui non si trovi un accordo. Il tema è stato al centro della riunione straordinaria del Consiglio Affari Esteri a Bruxelles, mentre il ministro degli Esteri Antonio Tajani è giunto a Washington per affrontare direttamente la questione. Sefcovic: “Serve equilibrio, pronti anche a reagire”. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

