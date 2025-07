Firenze, 15 luglio 2025 - La cornice è stata quella (magica) di Villa Vecchia del Feriolo, che pochi giorni fa ha ospitato il Lions Club Vaglia per il saluto d'estate e, soprattutto, il rito piĂš simbolico dell'associazione internazionale dei "Leoni": il “Passaggio della Campana”. Sotto i cipressi illuminati dal tramonto, l'avvocato Matteo Mugnaini ha consegnato la pin e il martelletto alla neo eletta Patrizia Braschi, inaugurando un nuovo anno di attivitĂ all’insegna del motto "We Serve". In uno scenario che unisce passato storico e brio contemporaneo, la serata ha offerto l’occasione di ripercorrere i traguardi messi a segno dal gruppo dei Lions di Vaglia, dal restyling del parco giochi comunale alle campagne di educazione ambientale nelle scuole, a dimostrazione del fatto che i soci del Club non hanno mai smesso di integrare il volontariato tradizionale con un tocco di innovazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Š Lanazione.it - Lions a sostegno del territorio di Vaglia