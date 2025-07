Condò promuove Francesco Pio Esposito | Ho rivisto tutti i suoi gol Ecco cosa ho scoperto dopo quello al River Plate

Francesco Pio Esposito sarà ancora a tinte nerazzurre. L' Inter ha ormai preso la sua decisione: il centravanti classe 2005, originario di Castellammare di Stabia, farà parte della rosa della prima squadra nella stagione 20252026. A confermarlo è Sky Sport, secondo cui il talento cresciuto nel vivaio sarà aggregato stabilmente al gruppo guidato da Cristian Chivu. Una scelta precisa e coerente con la filosofia del nuovo allenatore, da sempre attento alla valorizzazione dei giovani.

Calciomercato Inter, vendere Francesco Pio Esposito sarebbe un grave errore - Il Mondiale per Club anticipa il calciomercato: l’Inter, che il 30 giugno saluterà Marko Arnautovic e Joaquin Correa (arrivati a fine contratto), integrerà il proprio reparto offensivo per la competizione americana con Francesco Pio Esposito.

Calciomercato Inter, anche il Bologna su Francesco Pio Esposito - Diciannove reti in un campionato complesso come quello cadetto non si fanno per caso. Tanto meno a vent’anni ancora da compiere.