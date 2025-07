La vittoria di Sinner è una grande lezione

Gentile Direttore Feltri, sono colpito da questo ragazzo, Sinner. Prima del suo trionfo di domenica scorsa, a Wimbledon, attraversava un periodo difficile. Aveva subito una clamorosa eliminazione nel torneo di Halle, perso nettamente a Roma e sofferto una finale storica a Parigi. Poi, sorprendendo tutti, ha ribaltato la situazione nell'arco di cinque settimane, culminando con questa ultima vittoria. E pensare che lo avevamo dato ormai per finito Forse siamo stati crudeli. O no? Paolo Masini Caro Paolo, hai colto nel segno: il successo di Jannik Sinner è la dimostrazione più recente e sincera che il vero campione non è soltanto chi vince, ma chi sa rialzarsi.

