Utilizzazione 2025 | ammessi anche docenti da GPS sostegno e vincitori non abilitati se soprannumerari

Il nuovo CCNI 202528 introduce una novità rilevante per i docenti assunti da GPS sostegno prima fascia e per i vincitori non abilitati del concorso PNRR: se dichiarati soprannumerari nella scuola dove hanno svolto l’anno a tempo determinato finalizzato al ruolo, potranno partecipare alla mobilità annuale e alla utilizzazione come perdenti posto, ma esclusivamente per . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

