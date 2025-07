Modric-Milan parla Terry L’inglese rivela anche una cosa sui rossoneri

John Terry, ex capitano del Chelsea, ha parlato dell'ingaggio di Luka Modric da parte del Milan: parole al miele per il centrocampista croato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Modric-Milan, parla Terry. L’inglese rivela anche una cosa sui rossoneri

In questa notizia si parla di: modric - milan - terry - parla

Milan, trattativa ai dettagli per Modric: possibile chiusura nei prossimi giorni | Primapagina - 2025-06-03 20:43:00 Fermi tutti! Più di un sogno, più di una suggestione. Luka Modric è un obiettivo concreto del Milan che nelle prossime ore conta di chiudere l’operazione.

Il Milan Fanta a Luka Modric - 2025-07-14 19:35:00 Il web è in trepidazione: Ufficialmente, il “Era Luka Modric”. Il croato È un nuovo Milan Player E firma un contratto per una stagione con l’opzione per un altro extra.

Modric, il Milan si fa avanti! Ma l’Inter ci aveva già provato in passato - Luka Modri?, dopo tredici stagioni ricche di successi al Real Madrid, ha riacceso le voci di mercato sul suo futuro.

«’ » L’ex Chelsea @JohnTerry26 parla così dell’arrivo al Milan di @lukamodric10, che tra poco sbarcherà a Malpensa Il croato farà oggi tutto l’iter, incontrerà Allegri e i compagni a Milanello e poi andrà in vaca Vai su X

? #Terry a @MilanNewsit su #Modric: “Giocatore fantastico, uno dei migliori al mondo. Porterà esperienza, classe e mentalità vincente. Un grande nome per un grande club: il mio preferito in Italia. Ottimo colpo del #Milan!” #acmilan #rossoneri Vai su Facebook

Terry benedice Modric: “Lui grande esperienza, Milan club favoloso”; John Terry sull’arrivo di Modric: Porterà l’esperienza che serve ora al Milan; John Terry elogia l'arrivo di Modric al Milan: Giocatore fantastico, porterà l'esperienza necessaria.

Modric Milan, Terry lo esalta: «Colpo fantastico, ecco cosa porterà ai rossoneri» - Modric Milan, Terry, leggenda del Chelsea, ha esaltato il centrocampista croato nuovo acquisto del club rossonero: le dichiarazioni L’entusiasmo è palpabile a Milano in attesa dell’arrivo di Luka Modr ... Da milannews24.com

Modric a Tare: «Stai costruendo un Milan vincente?». Come lo farà giocare Allegri e quando debutterà - Il centrocampista vuole fare sul serio: «Ho scelto il rossonero perché mi piacciono le grandi sfide». Scrive msn.com